Посол США в Сеуле сбрил «японские» усы, которые раздражали корейцев

Посол США в Сеуле Гарри Харрис сбрил усы, которые постоянно критиковали жители Южной Кореи. Он отметил, что рад был это сделать, однако причиной стало не недовольство окружающих, а удобство — без них комфортнее носить защитную маску.

Об этом дипломат написал в своем Twitter.

«Рад, что это сделал. У меня был выбор — или сохранить усы, или ходить в маске. Лето в Сеуле слишком жаркое и влажное, чтобы это совмещать. Инструкции по борьбе с COVID-19 важны, и теперь я человек в маске!» — пояснил он.

Ранее иностранные СМИ отметили, что усы посла раздражали южнокорейцев, потому что напоминали внешность японской правящей элиты времен протектората над Кореей. Сами жители страны относятся к этому времени как к аннексии и колониализму. Харрис, по мнению местных жителей, с такими усами походил на некоторых японских лидеров. В их числе — император Хирохито и премьер-министр Хидэки Тодзе (1941–1944), у которых были точно такие же усы.

Основной причиной, по которой посла критиковали за форму его усов, было то, что только отец Харриса был гражданином США, а мать была японкой. Ряд пользователей, которые высказывались по этому поводу в Сети, называли усы посла «японским наследством».

Сам Харрис, который занял пост посла в Корее в 2018 году, не раз заявлял, что не подразумевал ничего плохого под формой своих усов. Он подчеркивал, что является американским послом, а не японо-американским.