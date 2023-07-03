Мир 03 июля 2023, 04:53 Посол США в России показывала неизвестные знаки в сторону Кремля РИА «Новости»: москвич увидел, как посол США в РФ Трейси подавала знаки Кремлю РИА «Новости»

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Американский посол в России Линн Трейси подавала неизвестные знаки в сторону Кремля. Об этом сообщило РИА «Новости».

В материале сказано, что дипломат находилась на балконе дома посла Великобритании в Москве. Во время этого один из жителей столицы проезжал мимо. Он обратил внимание, что женщина держит в руках листок бумаги с неизвестным текстом и вытягивает руку. Москвич сфотографировал непонятные действия Трейси и передал журналистам.

Мужчина объяснил, что интересуется международной политикой в последнее время, поэтому с легкостью узнал американского посла. Что именно показывала дипломат, москвич не понял и решил отправить снятые кадры представителям прессы.

Ранее Линн Трейси дала негативную оценку термину «англосаксы» после его упоминания в новой Концепции внешней политики РФ. По мнению посла США, слово кажется странным, будто оно родом из средневековья.