Посол США в Польше отреагировала на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала в своем Twitter-аккаунте, что виновниками Второй мировой войны были в равной степенифюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин. Об этом сообщила «Газета.ru».
Мосбахер заявила, обратившись к Путину, что Вторую мировую войну согласились развязать Гитлер и Сталин. В то время, как Польша стала жертвой конфликта.
Американский посол назвала это фактом.
Ранее Владимир Путин ответил резкой критикой на заявление экс-посла Польши в Германии о желании поставить Гитлеру памятник за высылку евреев из Польши в Африку.