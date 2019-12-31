Посол США в Польше отреагировала на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Мосбахер заявила, обратившись к Путину, что Вторую мировую войну согласились развязать Гитлер и Сталин. В то время, как Польша стала жертвой конфликта.

Американский посол назвала это фактом.

Ранее Владимир Путин ответил резкой критикой на заявление экс-посла Польши в Германии о желании поставить Гитлеру памятник за высылку евреев из Польши в Африку.