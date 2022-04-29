Посол США в Москве попрощался с российскими сотрудниками

Российские сотрудники посольства США в Москве завершают свою работу в дипломатическом ведомстве, посол Джон Салливан лично попрощался с ними и поблагодарил за плодотворную работу. Об этом написала «Газета.ru».

«Не думал я, что такой день наступит. Многие среди вас думали о том же. Ваш уход станет потерей для нас, вся работа посольства зависела от этого», — сообщил он в ходе прощальной речи.

Источник сообщил, что решение американского посольства расстаться с частью российских сотрудников связано с напряженными политическими отношениями между странами.

После решения МИД РФ запретить США нанимать россиян на работу в 2021 году многие сотрудники трудились через аутсорсинг, а не напрямую в посольстве.

Ранее Салливан сообщил, что мечтает дожить до момента, когда между Россией и США установятся нормальные взаимоотношения. Он уверен, что однажды это произойдет.