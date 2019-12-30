Посол США в Южной Корее оправдывался за усы
Американскому послу в Южной Корее Гарри Харрису пришлось публично извиняться за отросшие усы. Они напомнили корейцам страшные времена в их истории. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на The Telegraph.
Харрис уточнил, что подобная растительность связана с переменами в его жизни. После должности военного офицера он занял пост дипломата. Он обратил внимание на то, что подрасти и помолодеть не смог, поэтому принял решение носить на лице усы.
По информации сайта «Дни.ру», жителям Южной Кореи посол с усами напомнил японских генералов, которые властвовали на Корейском полуострове в период 1905–1945 годов. У них была подобная растительность над верхней губой.