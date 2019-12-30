Посол США в Южной Корее оправдывался за усы

Харрис уточнил, что подобная растительность связана с переменами в его жизни. После должности военного офицера он занял пост дипломата. Он обратил внимание на то, что подрасти и помолодеть не смог, поэтому принял решение носить на лице усы.

По информации сайта «Дни.ру», жителям Южной Кореи посол с усами напомнил японских генералов, которые властвовали на Корейском полуострове в период 1905–1945 годов. У них была подобная растительность над верхней губой.