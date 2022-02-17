Посол США Салливан покинул МИД и не стал говорить об ответе РФ по гарантиям безопасности

Посол США в Москве Джон Салливан сегодня прибыл в МИД России и покинул министерство спустя 15 минут. Общаться с журналистами он не стал.

Визит Салливана в МИД произошел после заявления о том, что Россия готова передать свой ответ на реакцию США по гарантиям безопасности. Отвечать на вопросы СМИ о получении отзыва он не стал, написало РИА «Новости».

Проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности Россия опубликовала в конце 2021 года. В числе главных требований были указаны нерасширение НАТО на восток, отказ о присоединения Украины к альянсу, а также отказ от создания военных баз в постсоветских странах.

Свои письменные ответы на эти предложения США и НАТО передали России в конце января. В минувший понедельник, 14 февраля, глава МИД Сергей Лавров доложил президенту Владимиру Путину, что реакция на эти ответы готова. Ее сформулировали на 10 страницах.

Также министр заявил, что этот документ опубликуют в открытом доступе после того, как он будет передан Штатам и НАТО.