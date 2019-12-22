Посол США рассказал о благодарной за санкции Европе

Посол США в Берлине заявил, что американские санкции против трубопровода «Северный поток — 2» приняли в интересах Евросоюза. По словам Ричарда Гренелла, многие европейские страны благодарят за них.

«Если серьезно: 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент — все выразили свои опасения по поводу проекта», — заявил дипломат. Его слова процитировало немецкое издание Bild am Sonntag, опубликовавшее развернутое интервью с представителем американской дипломатической школы.

По словам Гренелла, в Вашингтоне часто слышат от европейских партнеров, что США должны поддержать их усилия. По этой причине санкции следует рассматривать как очень проевропейское решение.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал закон по оборонному бюджету на 2020 год. В документ кроме прочего включены санкции против «Северного потока-2». Газопровод тянут по дну Балтийского моря от России до Германии. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, США вводят санкции потому, что не выдерживают честной мировой конкуренции. Это косвенно подтверждает американский Минфин, который выписывает все новые «ордеры на экономический арест».