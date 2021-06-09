Посол США примет участие в американо-российском саммите в Женеве

В американо-российском саммите в Женеве примет участие посол США в России Джон Салливан. Встреча между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным будет посвящена комплексу неотложных вопросов, которые влияют на отношения двух стран.

«С нетерпением жду возможности присоединиться к президенту США в Женеве на следующей неделе. Джо Байден — решительный защитник интересов США, и у нас будет отличная команда-поддержки во время встречи с российскими лидерами по всему комплексу насущных вопросов, влияющих на отношения между США и Россией», — передал слова Салливана пресс-секретарь посольства США в РФ Джейсон Ребхольц на своей странице в Twitter.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков не исключил участие послов РФ и США Анатолия Антонова и Джона Салливана, а также министра иностранных дел Сергея Лаврова в американо-российском саммите, который пройдет в Женеве 16 июня. Это будут первые переговоры лидеров России и США с момента вступления Джо Байдена в должность президента.