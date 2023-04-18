Мир 18 апреля 2023, 16:07 Посол США прибыл в МИД России Посол США Трейси прибыла в здание МИД России РИА «Новости»

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Посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси, вызванная в МИД, прибыла туда. Об этом сообщил ТАСС.

Дипломата вызвали из-за ее грубого вмешательства во внутренние дела РФ и «деятельности, не соответствующей дипломатическому статусу». Трейси прошла в здание и не стала давать журналистам комментарии.

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Ранее послы США, Канады и Британии призвали к освобождению публициста Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом), приговоренного к 25 годам заключения за фейки о Вооруженных силах России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала требование дипломатов «верхом цинизма», и указала на то, что в США и Канаде регулярно нарушают права человека и преследуют инакомыслящих. Она также указала, что заявления послов стоит расценивать как прямое вмешательство во внутренние дела России.

В МИД вызвали всех троих послов.