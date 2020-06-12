Посол США поздравил россиян с Днем России
Американский посол в России Джон Салливан поздравил россиян с Днем России от имени президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на страницу диппредставительства в Twitter.
Он добавил, что США хотят сотрудничать с Россией для процветания обеих стран.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина и россиян с Днем России. Белорусский лидер отметил созидательный труд братского народа в создании сильной и процветающей страны.