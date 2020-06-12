Посол США поздравил россиян с Днем России

Он добавил, что США хотят сотрудничать с Россией для процветания обеих стран.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина и россиян с Днем России. Белорусский лидер отметил созидательный труд братского народа в создании сильной и процветающей страны.