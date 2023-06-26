Мир 26 июня 2023, 18:26 Посол США подавал сигналы о непричастности страны к попытке мятежа — Лавров Глава МИД Лавров: посол Трейси сигнализировала России о непричастности США к мятежу РИА «Новости»

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Посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси передавала российским представителям «сигналы» о том, что США не имеют отношения к попытке мятежа. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью RT.

«Сигналы эти, наверное, не секретные, они заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем», — уточнил министр.

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Он добавил, что США надеются, что «ядерное оружие будет в порядке», и американские дипломаты не пострадают.

Сама Трейси указала на то, что вся ситуация была «внутренним делом России» и Соединенные Штаты исходили именно из этого. Сергей Лавров отметил, что при попытках мятежа в разных странах Соединенные Штаты реагировали по-разному — в зависимости от того, кто хотел устроить переворот и кто был у власти. К примеру, США не высказывали протестов во время «кровавых провокаций» и реального государственного переворота на Украине в 2014 году. Зато как попытку переворота расценили акцию мирных жителей Молдавии против политики президента Майи Санду.