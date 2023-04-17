Мир 17 апреля 2023, 17:16 Посол США отказался участвовать в заседании комиссии Госдумы по биолабораториям РИА «Новости»: посол США Трейси отклонила приглашение на заседание ГД по биолабораториям РИА «Новости»

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Посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси отклонила приглашение на заседание комиссии Госдумы, которое пройдет 18 апреля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на посольство. Дипломата попросили предоставить пояснения о работе американских биолабораторий.

В диппредставительстве подчеркнули, что приглашение отклонено, поскольку по указанной теме «добавить больше нечего».

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«Мы считаем, что процесс консультаций с Россией [по этому вопросу] завершен», — заметил собеседник агентства.

Он уточнил, что США не раз заявляли о том, что выполняют обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и опровергали информацию о том, что производили такое вооружение.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти стремятся привлечь внимание мировой общественности к незаконной работе США по созданию биолабораторий.

Биолаборатории, в которые США вложили около 200 миллионов долларов, обнаружили в Полтаве, Харькове и других украинских городах.