Мир 28 апреля 2023, 00:51 Посол США назвала «главный просчет» России на Украине Посол США: Россия допустила просчет на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Посол США в Москве Линн Трейси заявила, что Россия допустила просчет на Украине. По мнению дипломата, с начала СВО Кремль рассчитывал, что украинцы будут приветствовать русских солдат, но этого не случилось, написал «Коммерсант».

«Россия допустила просчет: судя по тому, как она решила войти на Украину, явно ожидая, что украинцы будут приветствовать вошедшие войска, а украинцы этого не сделали. Украинцы ответили сопротивлением, мы это сопротивление видим, это не продукт пропаганды», — сообщила Трейси.

Реклама

Она добавила, что украинцы «демонстрируют волю к борьбе и защите» своей страны. И происходящий конфликт никак не укрепляет безопасность России, а украинцы «более нацелены» вступить в НАТО. Причем, это касается не только Украины — Финляндия и Швеция, многие годы сохранявшие нейтралитет, тоже сориентировались на вступление в альянс.

Несмотря на это, США не рассматривают россиян как врагов, подчеркнула дипломат. В качестве примера она привела общую победу двух народов над нацизмом.

«Боевые действия против Украины стали для России крупным просчетом. Она ослабила Россию и заставила россиян платить цену, которая со временем только возрастет», — заявила посол.

Трейси добавила, что санкции причинили финансовому сектору страны колоссальный ущерб на миллиарды долларов и сильно затормозили технический прогресс страны.

Ранее посол США в России Линн Трейси дала оценку термину «англосаксы», который упомянули в обновленной Концепции внешней политики России. Она назвала его странным и средневековым.