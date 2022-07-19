Посол сообщила об огромной популярности Путина в Индонезии

Президент РФ Владимир Путин пользуется большим уважением и популярностью в Индонезии, что способствует серьезной поддержке России населением этой страны. Об этом РИА «Новости» сообщила российский посол в Индонезии Людмила Воробьева.

По ее словам, одними из факторов этой поддержки является неприятная историческая память о собственном колониальном прошлом и неприятие империалистической политики Запада.

«Путин пользуется в Индонезии невероятной популярностью и уважением, его личный авторитет крайне высок», — заявила дипломат.

Еще одним аспектом, призналась Воробьева, является поддержка Путина мусульманами из России, что также благотворительно сказывается на настроениях индонезийцев.

Ранее МИД РФ сообщил, что Путин планирует принять участие в саммите G20 в Индонезии, который пройдет 15–16 ноября в Индонезии.