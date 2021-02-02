Посол Сирии назвал ложными сообщения о встречах с представителями Израиля

Хаддад подчеркнул, что власти его государства «категорически отрицают ложные новости коррумпированных средств массовой информации», в которых говорится об проведении сирийско-израильских переговоров.

«Решения принимаются исходя из национальных интересов и справедливости дела арабской нации, главными в котором являются палестинское дело и освобождение всей оккупированной зоны сирийских Голан, а также оккупированных арабских земель, согласно соответствующим международным резолюциям», — отметил посол Сирии.

Напомним, что власти Арабской Республики на протяжении долгого периода пытаются добиться возвращения под свой суверенитет Голанских высот. Их захватила армия Израиля по итогам Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году парламент еврейского государства принял закон «О Голанских высотах». Документ в одностороннем порядке закрепляет суверенитет Израиля над этими пограничными территориями.