11 июня 2023, 09:48
Посол Румынии опозорился, сравнив африканцев с обезьянами
Adevărul: посол Румынии в Кении сравнил африканцев с обезьянами и вызвал скандал
Румынский посол в Кении Драгош Виорел Цигэу попал в расистский скандал. На встрече в Найроби он сравнил африканцев с обезьянами. После этого дипломата отозвали обратно в Румынию, МИД инициировал процедуру его отставки, сообщило издание Adevărul.
Оскорбительное поведение Цигэу позволил себе на встрече с группой восточноевропейских дипломатов в отделении ООН в Найроби.
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«Африканская группа присоединилась к нам», — сказал посол, увидев поблизости обезьяну.
Из-за этой реплики, которую сочли бестактной и неуважительной, африканская сторона обратилась к послу за разъяснениями.
По мнению африканских дипломатов, в сфере дипломатической работы играет большое значение создание атмосферы взаимного уважения, взаимопонимания и чуткости. По их словам, нужно принять меры по урегулированию случаев, которые могут увековечить стереотипы или предубеждения, а также подорвать дипломатические связи.
По информации Adevărul, посол допустил скандальное сравнение еще в апреле. Но известно об этом стало только на днях.
Расизм
Румыния
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