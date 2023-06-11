Мир 11 июня 2023, 09:48 Посол Румынии опозорился, сравнив африканцев с обезьянами Adevărul: посол Румынии в Кении сравнил африканцев с обезьянами и вызвал скандал Unsplash

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Румынский посол в Кении Драгош Виорел Цигэу попал в расистский скандал. На встрече в Найроби он сравнил африканцев с обезьянами. После этого дипломата отозвали обратно в Румынию, МИД инициировал процедуру его отставки, сообщило издание Adevărul.

Оскорбительное поведение Цигэу позволил себе на встрече с группой восточноевропейских дипломатов в отделении ООН в Найроби.

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«Африканская группа присоединилась к нам», — сказал посол, увидев поблизости обезьяну.

Из-за этой реплики, которую сочли бестактной и неуважительной, африканская сторона обратилась к послу за разъяснениями.

По мнению африканских дипломатов, в сфере дипломатической работы играет большое значение создание атмосферы взаимного уважения, взаимопонимания и чуткости. По их словам, нужно принять меры по урегулированию случаев, которые могут увековечить стереотипы или предубеждения, а также подорвать дипломатические связи.

По информации Adevărul, посол допустил скандальное сравнение еще в апреле. Но известно об этом стало только на днях.