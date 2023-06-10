10 июня 2023, 05:07
Посол России заявил об отсутствии у США желания мирного урегулирования конфликта на Украине
Посол РФ Антонов: новая военная помощь Киеву означает, что США не хотят мирного решения
Власти США выделением Киеву нового пакета военной помощи демонстрируют нежелание искать пути мирного решения конфликта на Украине. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова привело российское диппредставительство в Telegram-канале.
Он отметил, что США «продолжают накачивать своих подопечных» новыми партиями вооружений.
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«Ассигнование на эти цели столь внушительных финсредств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта», — отметил Антонов.
По его словам, представители американской администрации не сделали ничего, чтобы киевские власти согласились пойти на мирное урегулирование конфликта и сели за стол переговоров.
Для Вашингтона, как отметил Антонов, невозможно отступиться от задачи «нанести России стратегическое поражение».
По мнению российского посла, возвращение мира «на многострадальную землю Украины» не входит в планы стратегов из Вашингтона.
США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в 2,1 миллиарда долларов, напомнил RT. Как отмечается на сайте Пентагона, в новый пакет вошли средства ПВО, боеприпасы для таких систем, а также артиллерийские снаряды.
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