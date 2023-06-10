Мир 10 июня 2023, 05:07 Посол России заявил об отсутствии у США желания мирного урегулирования конфликта на Украине Посол РФ Антонов: новая военная помощь Киеву означает, что США не хотят мирного решения РИА «Новости»

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Власти США выделением Киеву нового пакета военной помощи демонстрируют нежелание искать пути мирного решения конфликта на Украине. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова привело российское диппредставительство в Telegram-канале.

Он отметил, что США «продолжают накачивать своих подопечных» новыми партиями вооружений.

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«Ассигнование на эти цели столь внушительных финсредств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта», — отметил Антонов.

По его словам, представители американской администрации не сделали ничего, чтобы киевские власти согласились пойти на мирное урегулирование конфликта и сели за стол переговоров.

Для Вашингтона, как отметил Антонов, невозможно отступиться от задачи «нанести России стратегическое поражение».

По мнению российского посла, возвращение мира «на многострадальную землю Украины» не входит в планы стратегов из Вашингтона.

США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в 2,1 миллиарда долларов, напомнил RT. Как отмечается на сайте Пентагона, в новый пакет вошли средства ПВО, боеприпасы для таких систем, а также артиллерийские снаряды.