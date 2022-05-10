Посол России заявил о создании очага нацизма в центре Европы

Очаг нацизма появился в центре Европы, на территориях проживания украинцев. Его создали в антироссийских целях, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

«К сожалению, жизнь показала, что не все усвоили те поистине ужасающие уроки, которые преподнесла нам война. В угоду корыстным геополитическим интересам в центре Европы был вновь создан очаг нацизма», — сказал Копыркин во время приема в честь Дня Победы.

Он добавил, что трагический парадокс заключается в том, что этот очаг появился там, где проживает братский украинский народ. При этом очаг целенаправленно формировали в антироссийских целях. Для этого, по словам посла, задействовали огромные ресурсы.

«Из Украины последовательно формировали „антироссию“ с объявлением настоящей войны против всего русского. Агрессивность и бескомпромиссность этой линии не оставили России иного выбора, кроме как проведения специальной операции», — привела заявление Копыркина пресс-служба дипмиссии.

Как напомнил российский посол, спецоперация не против украинцев, а против идеологии нацизма и антироссийской агрессии.