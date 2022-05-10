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    10 мая 2022, 01:21

    Посол России заявил о создании очага нацизма в центре Европы

    Посол России в Армении Копыркин: очаг нацизма создали в центре Европы

    Дарья Бунякова

    Очаг нацизма появился в центре Европы, на территориях проживания украинцев. Его создали в антироссийских целях, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

    «К сожалению, жизнь показала, что не все усвоили те поистине ужасающие уроки, которые преподнесла нам война. В угоду корыстным геополитическим интересам в центре Европы был вновь создан очаг нацизма», — сказал Копыркин во время приема в честь Дня Победы.

    Он добавил, что трагический парадокс заключается в том, что этот очаг появился там, где проживает братский украинский народ. При этом очаг целенаправленно формировали в антироссийских целях. Для этого, по словам посла, задействовали огромные ресурсы.

    «Из Украины последовательно формировали „антироссию“ с объявлением настоящей войны против всего русского. Агрессивность и бескомпромиссность этой линии не оставили России иного выбора, кроме как проведения специальной операции», — привела заявление Копыркина пресс-служба дипмиссии.

    Как напомнил российский посол, спецоперация не против украинцев, а против идеологии нацизма и антироссийской агрессии.