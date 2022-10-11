США предупредили о приближении к «красной линии» из-за помощи Украине | 360°

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США предупредили о приближении к «красной линии» из-за помощи Украине

Посол России Антонов: США и союзники из-за оружия для Киева приблизились к «красной линии»

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Заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление Соединенных Штатов в статусе участника конфликта. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Воспринимаем заявления американского руководства о намерении поддерживать Зеленского дополнительными поставками ПВН, в том числе новейших образцов, как еще одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства России в США.

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Подобное содействие, как и помощь Киеву разведывательными данными, инструкторами и ориентировками по ведению боевых действий, по словам российского посла, являются путем к дальнейшей эскалации и усилению риска столкновения России и НАТО.

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Антонов призвал Штаты и их союзников не пересекать «красных линий», к которым они вплотную приблизились. Также он призвал прекратить «накачивать режим смертоносными вооружениями». Как заметил посол, это приведет к новым жертвам и разрушениям, а также — к дальнейшему затягиванию конфликта.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Глава Белого дома в ходе беседы отметил, что в качестве помощи Вашингтон предоставит Киеву «современные системы противовоздушной обороны».

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