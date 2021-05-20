Посол заявил о готовности России сотрудничать с Японией по вопросу «Спутника V»

Россия готова сотрудничать с Японией в области российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Москва ищет соответствующие предложения на японском рынке.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российского посла в Японии Михаила Галузина

«Мы готовы к сотрудничеству с Японией в области вакцины „Спутник V“, включая экспорт, передачу технологий, и местное производство. Российская сторона ищет соответствующие предложения на японском рынке», — сообщил Галузин, выступая в Клубе иностранных корреспондентов в Токио.

В начале-пресс-конференции Галузин сообщил, что второй раз привился вакциной «Спутник V», после чего на глазах аудитории снял защитный лицевой щиток и продолжил выступление без него.

Ранее генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като сообщил, что планов на экспорт российской вакцины в стране пока нет. Сейчас вакцинация в Японии осуществляется только препаратом Pfizer.

Страны Евросоюза могут разрешить въезд путешественникам из третьих стран, привитым одобренными союзом вакцинами.