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    20 мая 2021, 07:51

    Посол заявил о готовности России сотрудничать с Японией по вопросу «Спутника V»

    Екатерина Шамина

    Россия готова сотрудничать с Японией в области российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Москва ищет соответствующие предложения на японском рынке.

    Посол заявил о готовности России сотрудничать с Японией по вопросу «Спутника V»

    Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российского посла в Японии Михаила Галузина

    «Мы готовы к сотрудничеству с Японией в области вакцины „Спутник V“, включая экспорт, передачу технологий, и местное производство. Российская сторона ищет соответствующие предложения на японском рынке», — сообщил Галузин, выступая в Клубе иностранных корреспондентов в Токио.

    В начале-пресс-конференции Галузин сообщил, что второй раз привился вакциной «Спутник V», после чего на глазах аудитории снял защитный лицевой щиток и продолжил выступление без него.

    Ранее генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като сообщил, что планов на экспорт российской вакцины в стране пока нет. Сейчас вакцинация в Японии осуществляется только препаратом Pfizer.

    Страны Евросоюза могут разрешить въезд путешественникам из третьих стран, привитым одобренными союзом вакцинами.