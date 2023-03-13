13 марта 2023, 21:30
Посол России заявил о готовности пойти навстречу Нидерландам при их желании
Посол Шульгин: Россия готова пойти навстречу Нидерландам, если они захотят
Россия готова пойти навстречу Нидерландам, если они захотят вернуться к нормальным отношениям и возобновить сотрудничество. Такое заявление сделал российский посол в Гааге, постпред страны при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 24».
«Если же они (голландские партнеры — прим. ред.) захотят вернуться к нормальным отношениям, то мы будем готовы пойти навстречу ровно настолько, насколько они сами будут готовы продвигать наши отношения, возобновлять наше сотрудничество», — отметил российский посол.
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В феврале власти России расценили решение правительства Нидерландов сократить число дипломатов РФ как недружественный шаг. Сотрудники российского министерства иностранных дел отметили, что эта мера была нацелена «на дальнейшее разрушение российско-нидерландских отношений».
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Представители обеих стран, как отметили в МИД России, около года вели непростые консультации. Цель этих переговоров была в создании необходимых условий и заделе на будущее для функционирования дипломатических корпусов.
Россия
Нидерланды
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