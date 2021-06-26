Посол России заявил о достижении «нулевого дна» в отношениях с Великобританией

Отношения России и Великобритании достигли «нулевого дна», от которого предстоит отталкиваться. Такое мнение выразил российский посол в Лондоне Андрей Келин. При этом он уточнил, что во времена холодной войны дела обстояли еще хуже.

В инциденте с эсминцем Defender, отметил дипломат, Великобритания пошла на военную провокацию.

«Кошмар состоит в том, что политическую позицию пытаются подкрепить военной провокацией, которая действительно может довести нас до серьезного военного инцидента, что, собственно, признал начальник генерального штаба Великобритании буквально вчера вечером», — подчеркнул Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он также отметил, что не имеет информации, принимал ли решение по проходу эсминца лично британский премьер-министр Борис Джонсон.

«Я думаю над тем, как принимались все эти решения. Если они действительно принимались таким образом, как об этом пишут в газетах <…> если это действительно состоялось, то это очень серьезно, конечно», — заключил российский посол.

Несколько дней назад британский эсминец Defender нарушил российскую границу. Корабль вошел в Черное море в районе мыса Фиолент. Российским пограничника пришлось открыть предупредительный огонь в сторону эсминца. При этом Минобороны Великобритании заявило, что по кораблю никто не стрелял и эсминец не заходил в территориальные воды России.

По словам Келина, эсминец участвовал в учениях НАТО Sea Breeze и зашел в территориальные воды России на три километра. Предупреждения кораблю делались каждые 10 минут, после чего он был остановлен силами Черноморского флота, сменил курс и покинул российские воды, уточнило Ura.ru.