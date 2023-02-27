Мир 27 февраля 2023, 00:13 Посол России заявил, что премьер Канады не верит в принадлежность Крыма Украине Посол России Степанов: премьер Канады Трюдо не верит в принадлежность Крыма Украине Pixabay

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не верит в принадлежность Крыма Украине, заявил РИА «Новости» посол России в североамериканской стране Олег Степанов. По его словам, на службе канадского правительства состоят «плохие пропагандисты».

Канадский премьер ранее заявил о том, что всегда считал и будет считать российский полуостров территорией Украины. По мнению Степанова, никто не обратит внимания на слова Трюдо.

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«Во-первых, у канадского кабинета на найме плохие пропагандисты. Во-вторых, видно, что премьер Трюдо сам не верит в то, что говорит», — подчеркнул глава российской дипмиссии.

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В начале года стало известно о планах правительства Канады потратить более миллиарда долларов на покупку у США зенитного ракетного комплекса NASAMS. Оружие поставят на Украину. Посол России Олег Степанов назвал выделение средств на разжигание украинского конфликта нелепым, потому что в самой Канаде достаточной внутренних нерешенных проблем.

Ранее Джастин Трюдо объявил о введении санкций против 129 граждан и 63 компаний из России. В ограничительный список попали депутаты, военные и представители ВПК страны, сообщило издание НСН. Выступая перед жителями страны, канадский премьер произнес украинский националистический лозунг, напомнило ИА Nation News. В ответ в адрес Трюдо посыпались нецензурные выкрики.