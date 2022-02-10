Посол России заявил, что первый отчет о «Спутнике V» во Франции положили под сукно

Посол РФ в Париже Алексей Мешков заявил, что отчет делегации французского Института Пастера о российской вакцине «Спутник V» во Франции «положили под сукно». Он сказал это РИА «Новости».

Делегация ученых из Франции первой посетила Россию полтора года назад, когда разработчики из Института имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил Мешков. По его словам, делегация вернулась во Францию с прекрасным отчетом.

«Их отчет был положен под сукно. Я не знаю, что здесь больше играет роль: какие-то экономические интересы или какая-то политика», — заявил посол.

В ВОЗ ранее заявили, что процесс регистрации «Спутника V» продвигается вперед.

Ранее Мешков посоветовал французским властям присмотреться к истории с немецким телеканалом Deutsche Welle, которому запретили вещание в России. Посол подчеркнул, что дискриминация российских СМИ во Франции недопустима и эта тема обсуждалась в том числе в ходе недавней встречи президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передал RT.