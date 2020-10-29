Посол России высказался о желании США разместить гиперзвуковые ракеты в Европе

Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал слова советника американского президента по национальной безопасности Роберта О’Брайена. Он заявил, что Штаты готовы разместить в Европе гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты для сдерживания России.

«Подобные намерения несут в себе угрозу разбалансировки региональной и глобальной безопасности, ведут к повышению конфронтационного потенциала. <…> Если Вашингтон действительно заинтересован в „реальном контроле над вооружениями“, то для этого нет необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений на европейском континенте», — сказал Антонов. Его слова приведены на странице российского посольства в Facebook.

Он напомнил о предложении российского лидера Владимира Путина о деэскалации ситуации в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Антонов заявил, что Россия готова взаимодействовать с другими странами и не допустить новой гонки вооружений в Европе и других точках мира.

Сейчас Штаты работают над созданием нескольких гиперзвуковых ракет. Пентагон признавал, что в этом плане отстают от Китая и России, отметило РИА «Новости».

Договор между Советским Союзом и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 8 декабря 1987 года подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Документ начал действовать в июне 1988 года. В августе 2019 года Штаты вышли из соглашения в одностороннем порядке.