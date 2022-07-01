Посол России во Франции сказал, что между странами остались только рабочие контакты

Контакты Москвы и Парижа на высшем уровне — последняя коммуникация между Россией и Францией. Такое заявление сделал посол РФ в европейской стране Алексей Мешков. Он сказал об этом в эфире телеканала «Россия 24».

«Именно на высшем уровне еще остаются контакты. Тут была естественная пауза, связанная с чередой выборов во Франции», — сказал Мешков.

По его словам, с сотрудничеством стран по другим направлениям сложилась «неблагоприятная ситуация». Он напомнил, что сейчас свернуты почти все связи между Россией и Францией. Среди них — контакты в сфере культуры и межуниверситетское сотрудничество.

Однако народные дипсвязи России и Франции начинают налаживаться. Мешков отметил, что они после «определенного негативного всплеска весной постепенно входят в нормальное русло».

Также посол отметил, что часть французских компаний до сих пор работает на территории России. По его словам, они не хотят уводить бизнес из РФ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил налаживание новых контактов с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили «Известия».