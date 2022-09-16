Посол России в Вашингтоне сравнил США с «ковбоем с плохим зрением» | 360°

Мир 16 сентября 2022, 04:39 Поделиться Telegram

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Viber Посол России в Вашингтоне сравнил США с «ковбоем с плохим зрением» Посол России Антонов заявил об ущербе для США от антироссийских санкций Pxhere.com

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После введения очередного пакета антироссийских санкций США напоминают ковбоя с плохим зрением, который «скачет по кругу и стреляет, не разбирая целей». Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он также добавил, что бьют американские рестрикции по интересам тех, кто их вводит.

«Впечатление таково, что администрация, не зная, каким еще образом привлечь внимание к своим ограничениям, скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей», — привело РИА «Новости» слова российского посла.

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Антонов также указал на «сумбурность» очередного пакета санкций США и на то, что, вводя подобные ограничения, Вашингтон противоречит своим же заявлениям. Российский посол отметил «твердолобость» Вашингтона, который продолжает раскручивать санкционную спираль, добавил RT.

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«Власти США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей. Наоборот, бьют по интересам самих Соединенных Штатов, перспективам восстановления глобальной экономики», — отметил Антонов.

Санкционные ограничения со стороны Штатов, по словам Антонова, не способны повлиять на подходы и позиции России.

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