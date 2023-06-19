Мир 19 июня 2023, 19:23 Посол России в Турции Ерхов посоветовал туристам аккуратнее переходить дорогу и избегать драк

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сделать отдых приятным и беззаботным. Об этом «Парламентской газете» рассказал Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

По его словам, турецкие водители часто игнорируют знак пешеходного перехода, не притормаживают перед ним и не пропускают людей. Поэтому нужно очень внимательно переходит дорогу, чтобы не попасть под колеса машины.

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Еще один важный момент — конфликты. Если ссора в отеле переросла в драку, можно оказаться в СИЗО.

«Помните: уйти далеко может и не получится, в результате вполне возможны задержание и срок, причем в турецких условиях вполне реальный. А местная Фемида работает ох как небыстро, только в СИЗО придется посидеть несколько месяцев, а судебные процедуры могут затянуться на годы», — отметил посол.

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