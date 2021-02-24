Посол России в США назвал эталонный пример сотрудничества двух стран

Взаимодействия в космосе являются эталонным примером отношений между Россией и Америкой. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов. Он отметил, что общие усилия этих государств в будущем дадут больший эффект в целом ряде областей.

Такое заявление от сделал в интервью телеканалу «Звезда».

«Надо просто спокойно работать. Надо посмотреть, что нами было сделано. <...> Я твердо убежден, когда мы объединяем наши усилия, то можем сделать гораздо больше, в космосе или в борьбе с пандемией», — отметил Антонов.

Он подчеркнул, что российское космическое агентство не раз подтверждало свою готовность к сотрудничеству, а также отметил, что у США в этой области «есть большие достижения». Посол уверен, что космос должен и дальше оставаться наглядным примером плодотворной совместной работы двух государств.

При этом он добавил, что удачных примеров взаимодействия Москвы и Вашингтона довольно много. Например, борьба с международным терроризмом в Сирии или стремление не допустить распространения оружия массового поражения. Кроме того, страны активно сотрудничают в работе в арктическом регионе. Антонов также добавил, что администрация нового президента Америки Джо Байдена сейчас только в начале пути, и отметил, что с ней нужно выстраивать дружеский диалог.