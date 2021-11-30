Посол России в США заявил об искажении Госдепом фактов об отъезде дипломатов
Посол России в США Антонов: Госдепартамент исказил факты об отъезде российских дипломатов
США исказили факты об отъезде российских дипломатов из страны по истечению возможного срока пребывания, на самом деле их фактически выдворили. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот», — передало слова Антонова РИА «Новости».
Он объяснил, что госдепартамент США установил трехлетний срок пребывания для российских послов, и только со своей стороны. Это произошло в декабре 2020 года. При этом представители других стран могут находиться в Штатах по пять лет.
Антонов подчеркнул, что высказывание Джалины Портер о том, что расценивать отъезд 55 российских дипломатов как высылку нельзя, также не стоит принимать за истину, потому что России было поставлено условие — если сотрудники не покинут США вовремя, то будут лишены дипломатических привилегий. Ввиду этого такое решение запада можно назвать выдворением.