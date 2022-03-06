Посол России в США заявил о готовности к диалогу с любым американским политиком

Антироссийская риторика в США дошла до абсурда, а лозунги, которые звучат в Вашингтоне, становятся крайне рискованными для международной безопасности, заявил российский посол в Штатах Анатолий Антонов.

«Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное — крайне рискованными для международной безопасности», — сказал Антонов журналистам. Его слова процитировало РИА «Новости».

Российский дипломат подчеркнул, что он готов к встрече с любым политиком США, включая членов верхней и нижней палат конгресса, для того, чтобы обсудить пути укрепления стратегической стабильности.

Президент США Джо Байден ранее провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как указал в своем заявлении Белый дом, американский лидер отметил, что его администрация наращивает военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине. Также она тесно сотрудничает с конгрессом по выделению дополнительного финансирования.