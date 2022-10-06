Посол России в США высказался о напряженности между Москвой и Вашингтоном | 360°

Мир 06 октября 2022, 01:15 Поделиться Telegram

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Viber Посол России в США высказался о напряженности между Москвой и Вашингтоном Посол России в США Антонов высказался о напряженности между Москвой и Вашингтоном РИА «Новости»

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Россия и США еще не достигли того пика напряженности, который был во времена Карибского кризиса. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова передал Первый канал.

Москва считает, что нельзя развязывать ядерную войну, в ней невозможно выиграть. Антонов выразил надежду, что в США остались политики, которые помнят Карибский кризис. Они смогут напомнить американскому руководству о потенциальной катастрофе из-за ухудшения обстановки в мире.

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Ранее Антонов заявил, что США пытаются всем навязать свои правила игры. Такая политика Вашингтона не устраивает Москву. При этом американская администрация все еще надеется сохранить свое влияние на международной арене. Однако новые центры силы теснят США.

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