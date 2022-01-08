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    08 января 2022, 08:17

    Посол России в США считает НАТО «рудиментом холодной войны»

    Посол РФ в США Антонов: НАТО является «рудиментом холодной войны»

    Максим Зинкин

    Альянс НАТО является «рудиментом холодной войны», а его возможное расширение на восток нарушает принципы неделимости безопасности в Европе. Это мнение РИА «Новости» высказал посол России в США Анатолий Антонов.

    Посол России в США считает НАТО «рудиментом холодной войны»

    «Расширение НАТО на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Трансатлантический блок сам по себе является рудиментом холодной войны», - заявил Антонов.

    Совет России и НАТО проведут 12 января в Брюсселе переговоры. Ранее МИД РФ направил в США проекты договоров по взаимной безопасности, одним из основных условий является нерасширение альянса на восток.

    Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО никогда не давал обещания о нерасширении на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

    Член Совета Федерации Алексей Пушков упрекнул Блинкена в незнании истории и напомнил слова экс-госсекретаря Джеймса Бейкера о нерасширении НАТО на восток в случае воссоединения Германии.