Посол России в США считает НАТО «рудиментом холодной войны»

Альянс НАТО является «рудиментом холодной войны», а его возможное расширение на восток нарушает принципы неделимости безопасности в Европе. Это мнение РИА «Новости» высказал посол России в США Анатолий Антонов.

«Расширение НАТО на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Трансатлантический блок сам по себе является рудиментом холодной войны», - заявил Антонов.

Совет России и НАТО проведут 12 января в Брюсселе переговоры. Ранее МИД РФ направил в США проекты договоров по взаимной безопасности, одним из основных условий является нерасширение альянса на восток.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО никогда не давал обещания о нерасширении на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

Член Совета Федерации Алексей Пушков упрекнул Блинкена в незнании истории и напомнил слова экс-госсекретаря Джеймса Бейкера о нерасширении НАТО на восток в случае воссоединения Германии.