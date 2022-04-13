Посол России в США разнес в пух и прах доклад Госдепа о правах человека

Доклад Госдепа США по ситуации с правами человека в мире посол России в США Анатолий Антонов назвал «очередной перепевкой избитых и необоснованных обвинений в наш адрес». В своем обращении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства, он уличил американские власти в лицемерии и желании очернить госстрой неугодных стран.

Анатолий Антонов заметил, что прежде чем осуждать другие страны, США следует обратить внимание на собственные внутренние проблемы — расизм, исламо- и русофобию, антисемитизм и другие проявления нетерпимости. Он напомнил о негуманной политике государства по отношению к мигрантам, замалчивании пыток в спецтюрьме Гуантанамо и отказе поддерживать резолюцию Генассамблеи ООН против героизации нацизма.

«Пропагандистские опусы госдепартамента имеют целью очернить государственный строй неугодных стран и получить предлог для вмешательства в их внутренние дела», — заключил Анатолий Антонов.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс обвинил США в ситуации на Украине, так как штаты не выполнили главное условие России — не рассматривать Киев как кандидата для вступления в НАТО.