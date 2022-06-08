Посол России в США рассказал о попытках склонить его к госизмене

Американские спецслужбы пытаются привлечь к сотрудничеству российских дипломатов, рассказал в эфире Первого канала посол России в США Анатолий Антонов. Он получил письмо с призывом отказаться от родины, сообщило РИА «Новости».

«В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я обсудил действия российского президента», — сказал он.

Для связи были указаны контакты офиса первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман. Дипмиссия потребовала от госдепартамента официальных объяснений. Кроме того, у входа в посольство России в Вашингтоне некие люди раздавали визитные карточки якобы сотрудников ФБР, а в СМИ вышли призывы к российским военным и дипломатам отказаться от поддержки своей страны.

Анатолий Антонов рассказал ранее, что российские журналисты в США подверглись притеснениям. Их также пытались завербовать.