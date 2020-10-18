Посол России в США пообещал ответ на размещение американских ракет в Азии

«Дело в том, что если американские ракеты будут размещены в АТР, а мне вчера еще раз подтвердили о том, что такие ракеты будут размещены, то дальность этих ракет достигает Российской Федерации и задевает стратегические объекты тактического ядерного сдерживания», — сказал Антонов.

Он также напомнил, что Россия в феврале прошлого года взяла на себя односторонние обязательства не развертывать РСМД до тех пор, пока аналогичные ракеты США не появятся в том или ином регионе.

По словам Антонова, после того, как вчера он снова получил подтверждение информации о размещении Вашингтоном РСМД в АТР, то заявил, что, «разумеется, адекватные шаги будут сделаны с российской стороны».

В конце сентября политолог Сергей Марков в разговоре с «360» рассказал, что по его мнению, российский президент Владимир Путин делал и делает много для сохранения ограничений в сфере ядерных вооружений. В частности, Путин сделал много всего, чтобы сохранить договор об РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), считает Марков. Также российский лидер прилагал все усилия для сохранения Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).