Посол России в США опроверг данные об эвакуации российских дипломатов

Посол России в США Анатолий Антонов выступил с опровержением данных о том, что российские дипломаты будут эвакуированы из посольства в Вашингтоне из-за обострения ситуации вокруг Украины. Как сообщил посол, все это просто ложь, никаких указаний об этом никому не поступало.

«Это несусветная ложь. Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции», — сказал он. Сообщение дипломата появилось на странице посольства в социальной сети Facebook.

Антонов добавил, что главной задачей для дипломатов из России на текущую неделю стало получение письменных ответов властей США на предложения Москвы по безопасности в Европе. Посол отметил, что эти документы могли бы помочь стабилизировать обстановку на европейской территории.

Ранее на Украине отметили, что эвакуация сотрудников посольств западных стран не планируется и оттуда. Большинство из их останутся на территории страны и никуда не уедут.