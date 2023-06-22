Мир 22 июня 2023, 06:16 Посол России в США назвал страну, которая должна восстанавливать Украину Посол РФ Антонов возложил ответственность за конфликт на Украине и восстановление на США РИА «Новости»

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Конфликт на Украине развязали США, они же продолжили накачивать ее армию вооружениями. Поэтому Штаты должны восстановить страну, заявил в Telegram-канале посол России Анатолий Антонов.

По его словам, вооруженное столкновение на Украине произошло из-за многолетних усилий стран Запада по усилению напряженности в этом регионе и превращении страны в «анти-Россию». Кризис, который продлился девять лет, спровоцировали американцы, когда в 2014 году поддержали госпереворот. Анатолий Антонов заявил что во время спецоперации Белый дом продолжил свою линию — стал поставлять украинской армии вооружения.

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«Администрация в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединенные Штаты», — сказал дипломат.

Посол обратил внимание на бесконтрольную трату денег на вооружения и случайную переоценку их стоимости на миллиарды долларов. Анатолий Антонов заявил, что помогая киевскому режиму, американцы проигнорировали нужды беднейших стран Латинской Америки, Азии и Африки.