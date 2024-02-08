Мир 08 февраля 2024, 22:11 Посол России в США назвал чепухой мнение, что Карлсон является русским агентом Посол в США Антонов назвал чепухой утверждение, что Карлсон является агентом РФ РИА «Новости»

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал слухи о получении журналистом Такером Карлсоном денег за интервью с российским президентом Владимиром Путиным чепухой и ерундой. Его слова передало РИА «Новости».

«В отношении Карлсона звучат какие-то оскорбления, что он чуть ли не агент, что он чуть ли не получил какой-то гонорар или зарплату. Это такой бред, это такая чепуха», — сказал он.

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По его словам, в последнее время в посольство часто звонят и задают вопросы: был ли Карлсон в диппредставительстве перед поездкой в Москву и получал ли какие-нибудь поручения. Из-за этого Антонов задался встречным вопросом о первой поправке к американской конституции.

«Почему эту поправку к конституции о свободе слова могут использовать одни и запрещено делать другим?» — спросил дипломат.

Ранее в журнале Newsweek заявили, что Карлсона могут обвинить в шпионаже в США из-за диалога с Путиным. По словам юриста Айана Корзина, такие обвинения будут несостоятельными, потому что конституция США гарантирует свободу слова.