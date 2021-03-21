Посол России в США Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву

Посол России в США Анатолий Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для участия в консультациях. Об этом сообщило РИА «Новости».

Самолет с российским послом на борту вылетел из аэропорта JFK. Ожидается, что рейс прибудет утром в воскресенье в столичный аэропорт Шереметьево.

Перед вылетом в Москву Антонов не стал отвечать на вопросы журналистов. Но он анонсировал специальную встречу, которая пройдет в Вашингтоне.

МИД России ранее сообщал, что посла пригласили в Москву на консультации, связанные с взаимоотношениями с США. это случилось после того, как американский лидер Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Также глава Белого дома добавил, что Путин ответит «за вмешательство» в президентские выборы.

В ответ на это российский глава пожелал Байдену здоровья и предложил устроить онлайн-беседу, напомнило ИА Nation News.