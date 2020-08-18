Посол России в Минске провел встречу в МИД Белоруссии

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев встретился с белорусскими коллегами в министерстве иностранных дел республики. По его словам, это плановое мероприятие.

«Встреча была плановой. <…> Обсуждали подготовку к Форуму регионов и совместной коллегии МИД», — приводит ТАСС слова Мезенцева.

Российский дипломат добавил, что не собирается встречаться с белорусскими оппозиционерами. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал, что обсудил с Дмитрием Мезенцевым ситуацию в стране после президентских выборов и вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее Мезенцев заявил, что совместная работа Москвы и Минска «снимет необоснованность трактовок, которые прозвучали в отношении задержанных в Белоруссии 33 россиян».

Источник фото: телеканал «360»

Ситуация в республике обострилась после президентских выборов 9 августа. Люди вышли на улицы Минска и других городов, когда ЦИК опубликовал результаты голосования. Избирком сообщил, что действующего белорусского лидера Александра Лукашенко поддержали 80,1% жителей страны, а за его соперницу Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% избирателей.