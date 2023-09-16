16 сентября 2023, 14:37
Посол России в КНДР раскрыл, к чему приведет визит Ким Чен Ына
Посол Мацегора: после визита Ким Чен Ына отношения России и КНДР укрепятся
Отношения России и КНДР значительно укрепятся после визита в страну северокорейского лидера Ким Чен Ына. Как сообщило РИА «Новости», на это указал российский посол в Северной Корее Александр Мацегора.
«Я рассчитываю по итогам визита, что наши отношения поднимутся на гораздо более высокий уровень… Он и так был хорош, а сейчас будет еще более высокий», — сказал дипломат.
Реклама
Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию на поезде 13 сентября.
Президент России Владимир Путин провел с северокорейским лидером пятичасовые переговоры на космодроме Восточный.
Затем глава КНДР побывал в Комсомольске-на-Амуре, где в сопровождении главы Минпромторга России Дениса Мантурова посетил авиационный завод имени Юрия Гагарина.
Также министр обороны России Сергей Шойгу продемонстрировал Ким Чен Ыну вооружение фрегата «Маршал Шапошников» и образцы стратегической авиации России.
Ким Чен Ын
Международные отношения
Россия
КНДР
Владимир Путин
Реклама
Реклама