Мир 16 сентября 2023, 14:37 Посол России в КНДР раскрыл, к чему приведет визит Ким Чен Ына Посол Мацегора: после визита Ким Чен Ына отношения России и КНДР укрепятся РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отношения России и КНДР значительно укрепятся после визита в страну северокорейского лидера Ким Чен Ына. Как сообщило РИА «Новости», на это указал российский посол в Северной Корее Александр Мацегора.

«Я рассчитываю по итогам визита, что наши отношения поднимутся на гораздо более высокий уровень… Он и так был хорош, а сейчас будет еще более высокий», — сказал дипломат.

Реклама

Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию на поезде 13 сентября.

Президент России Владимир Путин провел с северокорейским лидером пятичасовые переговоры на космодроме Восточный.

Затем глава КНДР побывал в Комсомольске-на-Амуре, где в сопровождении главы Минпромторга России Дениса Мантурова посетил авиационный завод имени Юрия Гагарина.

Также министр обороны России Сергей Шойгу продемонстрировал Ким Чен Ыну вооружение фрегата «Маршал Шапошников» и образцы стратегической авиации России.