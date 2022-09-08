Посол России в Канаде посчитал абсурдной идею украинцев удержать турбину для «Северного потока» | 360°

Все новости

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:21

Предпринимателям Подмосковья напомнили правила получения лицензии на управление домами

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:17

Свыше 27 тысяч доноров из Подмосковья получили увеличенную выплату

Реклама

Спецоперация

08 сентября 2022, 14:14

"Боятся как огня". Совфед заявил, что Запад готовится к дискредитации будущих референдумов в Донбассе

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:08

Около тысячи ветеранов бесплатно воспользовались такси в Подмосковье с начала года

Мир

08 сентября 2022, 14:07

ВСУ попытались ударить по администрации Энергодара дроном-камикадзе

Эксклюзив

08 сентября 2022, 14:01

«Чистая формула геноцида». Атаки ВСУ на Запорожье назвали войной против мирного населения

Мир

08 сентября 2022, 13:59

Госсекретарь США прибыл в Киев с необъявленным визитом

Деньги

08 сентября 2022, 13:58

ЦБ решил продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля

Важное

08 сентября 2022, 13:58

ВС России уничтожили пять складов боеприпасов и ракет в Запорожье и ДНР

Мир

08 сентября 2022, 07:41

Посол России в Канаде посчитал абсурдной идею украинцев удержать турбину для «Северного потока»

Посол РФ Степанов: идея канадцев удержать турбину «Северного потока» абсурдна

Читать 360tv в

«Канадский украинский конгресс»* призвал удержать турбину для газопровода «Северный поток». Посол России в Канаде Олег Степанов заявил РИА «Новости», что эта идея абсурдна, нелогична и противоречит национальным интересам страны.

«Логика отсутствует. Просто слепая ненависть ко всему русскому. Тут поле для работы уже не дипломатов, а специалистов в области психиатрии», — сказал он.

Реклама

Посол напомнил, что в «Канадском украинском конгрессе»* состоят потомки нацистов. Он обвинил их в попытке повлиять на внешнюю политику Канады и направить ее в иррациональное русло, а это не соответствует национальным интересам страны.

Реклама

Члены организации призвали канадские власти выслать российских дипломатов и задержать на техобслуживании турбину для газопровода «Северный поток». Однако министр иностранных дела Канады Мелани Жоли объявила, что все турбины вернут России. Пять из них оставались в Монреале еще в прошедшем августе.

* «Канадский украинский конгресс» (Ukrainian Canadian Congress) входит в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.

Газ

Канада

Россия

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама