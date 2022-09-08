Посол России в Канаде посчитал абсурдной идею украинцев удержать турбину для «Северного потока» | 360°

Мир 08 сентября 2022, 07:41 Поделиться Telegram

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Viber Посол России в Канаде посчитал абсурдной идею украинцев удержать турбину для «Северного потока» Посол РФ Степанов: идея канадцев удержать турбину «Северного потока» абсурдна РИА «Новости»

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«Канадский украинский конгресс»* призвал удержать турбину для газопровода «Северный поток». Посол России в Канаде Олег Степанов заявил РИА «Новости», что эта идея абсурдна, нелогична и противоречит национальным интересам страны.

«Логика отсутствует. Просто слепая ненависть ко всему русскому. Тут поле для работы уже не дипломатов, а специалистов в области психиатрии», — сказал он.

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Посол напомнил, что в «Канадском украинском конгрессе»* состоят потомки нацистов. Он обвинил их в попытке повлиять на внешнюю политику Канады и направить ее в иррациональное русло, а это не соответствует национальным интересам страны.

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Члены организации призвали канадские власти выслать российских дипломатов и задержать на техобслуживании турбину для газопровода «Северный поток». Однако министр иностранных дела Канады Мелани Жоли объявила, что все турбины вернут России. Пять из них оставались в Монреале еще в прошедшем августе.

* «Канадский украинский конгресс» (Ukrainian Canadian Congress) входит в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.

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