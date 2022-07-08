Посол России в Японии пообещал молиться о здоровье Синдзо Абэ

Решительно осудил и назвал варварским покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ посол России Михаил Галузин. Его заявление ведомство опубликовало на странице в Twitter.

«Молимся о здоровье бывшего премьер-министра Японии господина Синдзо Абэ. Решительно осуждаем совершенное на него варварское покушение», — заявил посол России в Японии.

Источник фото: Twitter

Синдзо Абэ произносил речь у станции Ямато-Сайдайдзи в городе Нара, когда на него напал 41-летний мужчина. Он дважды выстрелил в политика из дробовика. Экс-премьера госпитализировали с сердечно-легочной недостаточностью, а преступника арестовали за покушение на убийство. Позже в соцсетях появилось видео с места нападения и задержания стрелявшего.