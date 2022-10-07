Посол России в Италии заявил, что страна готова использовать все средства для защиты | 360°

Мир 07 октября 2022, 08:37 Поделиться Telegram

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Viber Посол России в Италии заявил, что страна готова использовать все средства для защиты Посол России в Италии Разов обвинил Запад в спекуляциях на теме применения ядерного оружия

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Представители западных стран и иностранных СМИ занялись спекуляциями на теме применения ядерного оружия. Такое заявление сделал посол России в Италии Сергей Разов. Он сообщил об этом на записи вечернего шоу на телеканале Rai 1.

«Нет никакой ядерной угрозы или шантажа со стороны России», — отметил дипломат.

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Он напомнил содержание недавнего выступления президента Владимира Путина. Тот 30 сентября сказал, что для защиты территорий России власти страны готовы использовать все средства, имеющиеся в государстве.

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«Все остальное — спекуляции западных партнеров и СМИ», — сказал Разов.

Также посол России в Италии прокомментировал ситуацию с газом. Он сказал, что его страна была готова продолжать поставки газа. Однако Италия и ее партнеры решили выйти из-под энергетического влияния России.

Разов назвал результатом работы антироссийски настроенных провокаторов предположения, согласно которым за произошедшим на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» якобы стоит российская сторона.

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