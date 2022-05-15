Европейские страны со временем вернутся к реализации проекта «Северный поток — 2», который полностью подготовлен к работе. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

По его словам, газопровод уже заполнен технологическим газом и готов в любой момент начать поставки.

«Пока что его политический заказ не использовать газ из России. Надеюсь, придет время и к этом проекту вернутся», — сообщил дипломат.

Нечаев добавил, что на реализацию «Северного потока — 2» потрачены огромные деньги, в том числе со стороны международных компаний.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказывал, что отказ Европы от использования «Северного потока — 2» поможет развиться внутреннему рынку, в частности, в секторе газомоторного топлива.