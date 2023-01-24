Мир 24 января 2023, 10:50 Посол России в Эстонии назвал виновного в заморозке отношений между Москвой и Таллином Посол РФ в Эстонии Липаев обвинил власти республики в ухудшении отношений с Москвой Unsplash

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Посол РФ в Таллине Владимир Липаев прокомментировал решение МИД России о временной заморозке дипотношений с Эстонией. По его мнению, во всем виновата эстонская сторона. Об этом он рассказал в эфире «Соловьев Live».

По мнению дипломата, Эстония сама создала ненормальную для дипломатических отношений «прифронтовую» обстановку.

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«В этих условиях поддерживать нормальный контакт не представляется возможным, поэтому у России просто не было другого выхода», — сказал он.

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Накануне МИД России выразил ноту протеста послу Эстонии в РФ Маргусу Лайдре и приказал дипломату до 7 февраля покинуть страну. Как пояснили в ведомстве, это ответная мера на решение Таллина сократить вдвое число российских дипломатов в республике.

И это не единственная причина, по которой Москва решила понизить уровень дипломатических отношений с Таллином. В МИДе уточнили, что власти прибалтийской республики давно проявляют тотальную русофобию и культивируют враждебность на уровне государственной политики.