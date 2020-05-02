Посол России в Берлине пристыдил украинского коллегу за отказ от участия в акции памяти

Посол России в Берлине Сергей Нечаев призвал своего украинского коллегу Андрея Мельника не делить погибших во время Великой Отечественной войны советских солдат по национальностям. Так он отреагировал на его отказ принять участие в памятных мероприятиях.

«Мы не делим на национальные квартиры ни нашу общую Победу, ни братские могилы. В них лежат воины-победители — и русские, и украинцы, и белорусы, и все, кто вместе сражался в единой армии единого государства», — привело цитату российского дипломата РИА «Новости».

В Берлине прошла церемония возложения венков по случаю 75-летия капитуляции войск вермахта. В ней приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, глава города Михаэль Мюллер и посол Белоруссии в Берлине Денис Сидоренко. Трансляция церемонии шла на странице российского посольства в Facebook.

Участники возложили цветы около дома, где 2 мая 1945 года немецкий генерал Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции войск вермахта. После там расположился штаб советской восьмой гвардейской армии.

По данным издания Tagesspiegel, глава Берлина приглашал принять участие в церемонии посла Украины в Германии Андрея Мельника. Но тот резко ответил, что совместное возложение цветов с представителем России он себе не могу представить даже в самом страшном кошмаре.

Сергей Нечаев пожелал украинскому дипломату вспомнить о своей совести после таких слов и предложил больше не спекулировать на памяти павших.