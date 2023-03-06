Мир 06 марта 2023, 16:29 Посол России в Афганистане Жирнов: места и экономических возможностей в этой стране хватит на всех

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Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в разговоре с «Известиями» рассказал об экономическом потенциале этой страны. По его словам, возможностей здесь хватит для всех.

«Тут непаханое поле. Места и экономических возможностей в Афганистане хватит на всех. Наоборот, мы приветствовали бы вклад любого государства в подъем народного хозяйства Афганистана. От этого выиграл бы весь регион», — процитировал RT Жирнова.

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Посол отметил, что в стране остается сложной обстановка в сфере безопасности. В связи с этим не многие страны стремятся вкладывать инвестиции в Афганистан и его экономический сектор.

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