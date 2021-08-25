Посол России в Афганистане заявил, что талибы* охраняют периметр диппредставительства

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что талибы* продолжают охранять периметр дипломатического представительства в Кабуле. Об этом написал RT.

Посол добавил, что российская дипмиссия продолжает работу и у нее «нет претензий» к талибам*.

«Я вижу, что ситуация вокруг нормальная. Талибы* нас охраняют с 16 августа, весь внешний периметр посольства находится под охраной талибов*. У нас с ними по этому вопросу есть плотный каждодневный контакт. Никаких претензий нет», — заявил посол.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.